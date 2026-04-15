توضيح حول إجراء تغييرات في منصب محافظ كركوك

وذكر لمحافظ ، في بيان ورد لـ ، انه "إلى الرأي العام ومواطني كركوك بشأن الأنباء المتداولة حول إجراء تغييرات في منصب محافظ كركوك، نود التوضيح بأن لا يزال يمارس مهامه رسمياً كمحافظ لكركوك، وهو مستمر في أداء واجباته القانونية والإدارية الموكلة إليه".وتابع، انه "وفي الوقت الذي يبدي المحافظ التزامه التام بتنفيذ أي قرار يصدر عن قيادة بخصوص إجراء تغيير في هذا المنصب، نؤكد أنه لم يتقدم حتى هذه اللحظة بأي كتاب رسمي للاستقالة إلى مجلس المحافظة".