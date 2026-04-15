الكشف عن طبيعة دوي الانفجار الذي سمع في النهروان

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، عن طبيعة دوي الانفجار الذي سمع في النهروان.

وقال المصدر لـ ان "دوي الانفجار الذي سمع ضمن قضاء النهروان عبارة عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية نفذتها الجهات الامنية".