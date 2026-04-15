نائب عن العزم يدعو الى ايقاف التجاوزات في غابات الموصل

وقال العزير في بيان، "نستنكر بشدة ما تتعرض له غابات من تجاوزات وعمليات قطع وتجريف، في محاولات مرفوضة لتحويلها الى مشاريع استثمارية كالفنادق وغيرها على حاسب بيئة المدينة وحق اهلها".

وأكد أن "هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة"، مضيفا "سنعمل على كشف جميع الجهات المتورطة ومساءلتها قانونيا مهما كانت مواقعها".

وتابع "ندعو الجهات المختصة الى ايقاف هذه التجاوزات فورا وحماية ما تبقى من المساحات في المدينة"، مشددا بالقول "الموصل ليست للبيع… وبيئتها خط أحمر".