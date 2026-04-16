بقعة زيتية جديدة في نهر الغراف واستنفار بذي قار

وقال مدير ماء أحمد ، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "وصول أجزاء محدودة من بقع الزيت لا يدعو إلى القلق"، مؤكداً أن "الفرق الفنية تواصل المتابعة الميدانية المستمرة لرصد نوعية المياه في حوض النهر".وأوضح أن "الإجراءات المتخذة شملت تعزيز عمليات التصفية والتعقيم، إلى جانب مراقبة المياه الخام على امتداد ، بدءاً من حدود المحافظة عند وصولاً إلى مشاريع الإسالة، لضمان مطابقة المياه للمواصفات الصحية المعتمدة".وأضاف أن "مديريات الماء في مناطق الوسط والشمال تتابع بشكل مكثف تطورات الظاهرة، التي ظهرت في "، مشيراً إلى "تطبيق سلسلة من الإجراءات للسيطرة على الموقف، بما في ذلك تعزيز الجهد الميداني للفرق الفنية العاملة على مدار الساعة".وأكد السعيدي أن "مشاريع الإسالة تعمل بشكل طبيعي ووفق معدلات الإنتاج المعتادة، دون تسجيل أي توقف، لافتاً إلى أن الملاكات الهندسية والخدمية مستمرة في أداء مهامها لضمان سلامة المياه قبل وصولها إلى المواطنين".وبيّن أن "خطة الطوارئ المعتمدة تتضمن تكثيف الرصد عند المنافذ المائية، وتعزيز انتشار الفرق الجوالة والثابتة، بهدف التعامل السريع مع أي تغير في خصائص المياه، والحفاظ على الأمن المائي في المحافظة".من جانبه، طمأن مدير بيئة ذي قار، موفق حامد ، المواطنين، مؤكداً "عدم وجود ما يستدعي القلق أو التهويل، في ظل المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة والحكومة المحلية".وأشار الطائي إلى أن "الفرق البيئية قامت بسحب نماذج من المياه في وإرسالها إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة، بانتظار ظهور النتائج النهائية"، مؤكداً "عدم تسجيل روائح غير طبيعية في المياه رغم وجود آثار محدودة للزيوت".وأضاف أن "محطات مياه تواصل عملها بشكل طبيعي، حيث تستمر بعمليات الضخ إلى مختلف المناطق، في وقت تتواصل فيه الجهود المشتركة لاحتواء الظاهرة ومعالجتها، بما يضمن توفير مياه صالحة وآمنة للاستخدام اليومي".وتأتي هذه الإجراءات في إطار التنسيق بين الجهات الخدمية والبيئية لمواجهة أي تحديات طارئة، والحفاظ على استقرار منظومة المياه في المحافظة.