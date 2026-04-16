هيئة الحج تصدر بيانا يخص حصة الدولار للحجاج

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم اليوم بدء إستلام المواطنين الفائزين بالذهاب لموسم حج هذا العام 1447ه‍ _ 2026 م حصة الدولار المخصصة لهم".واضافت ان "ذلك جاء بجهود إستثنائية بذلها الشيخ ، حيث جرى التنسيق مع البنك المركزي والمباشرة اليوم بمنح الفائزين بالحج حصة تصريف الدولار حرصاً منها لدعم ظروفهم الإقتصادية والمالية".يذكر إن وفرت أجود الخدمات التي ستقدم للحجاج هذا العام في الديار فيما يخص النقل والتفويج والسكن والإطعام والمشاعر المقدسة وجميع الأمور الخدمية واللوجستية التي تليق بكرامة الحاج العراقي.