اجتماع حكومي بشأن اسعار الطماطم في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، ، ترأس اجتماع خلية الأزمة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما يترتب على الزراعة من تداعيات، وذلك لمناقشة مدى جاهزية الوزارة وخططها لضمان استمرار الإنتاج الزراعي في عموم ، بحضور وكيل الوزارة الفني، وأعضاء الخلية من المدراء العامين والمختصين".وأضافت أن "الاجتماع ناقش الخطة المفصلة للوزارة التي بدورها تضمن استمرار الإنتاج المحلي في عموم المحافظات من خلال زيادة الإنتاج المحلي لسد الحاجة المحلية على مدار السنة".وبينت ان "الاجتماع تناول سبل تأمين الأعلاف لقطاع الثروة الحيوانية و الدواجن، مع التأكيد على ضبط تكاليفها لضمان استقرار أسعار الدجاج و بيض المائدة في الأسواق المحلية".وقال ، بحسب البيان ان "ارتفاع أسعار الطماطم حدثَ نتيجة انتهاء الإنتاج المحلي وشحه بسبب قلة الاستيراد الخارجي مع احتكار بعض المستوردين في الجملة".