الاستخبارات: ضبط مصنع يبيع "مواد بلاستيكية" على انها بروتينات للاعبي كمال الاجسام

وقال مدير اعلام وكالة الاستخبارات، العميد احمد، في مؤتمر صحفي تابعته الـ ، ان " تابعت صالات كمال الاجسام وضبطت بروتينات يتناولها لاعبي هذه الرياضة مصنوعة من مواد بلاستيكية في مصنع بجانب ويتم تعبئتها بعلب جديدة وتوضع عليها علامات تجارية ويتم ايضاً الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".واكمل، انه "ضبطت المديرية في مصنع خاص بصنع بروتينات وعقاقير غير مجازة مع وضع علامات خاصة بالمصنع وايضاً يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجاماعي".واكمل انه "نشكر المواطنين والمحلات التجارية ممن يضعون مراقبة على منازلهم واماكنهم، لانها تحد من الجرائم وان وقعت يتم التوصل للفاعلين بشكل سريع"، داعياً "بقية المراطنين الى اتخاذ نفس الاجراءات".واكد العميد ان "بلاغات المواطنين عن اي حالة مشبوهة تبقى طي الكتمان وتصل الينا عبر البريد الالكتروني الخاص بالاستخبارات".