ضبط وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في بغداد

وذكر بيان للجهاز، ان "لجنة فنية متخصصة تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وبمرافقة رئيس الجهاز، نفذت حملة تفتيشية ميدانية في العاصمة ، استهدفت عدداً من الأسواق والمحال التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، وذلك استناداً إلى قراري الصناعي رقم (9) و(33)".وجرت الحملة "بالتعاون مع جهات الحكومية ذات الشأن، شملت في ، وقسم الرقابة الصحية في ، إلى جانب دائرة الرقابة التجارية، ضمن جهودمشتركة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك".وركزت الحملة على "التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العراقية، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، حيث تم إتلافها من قبل فرق الرقابة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".وأكد ، أن "هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة الميدانية وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق، بما يسهم في حماية العامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمنتجات المعروضة".