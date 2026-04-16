السامرائي والسفير البريطاني يؤكدان أهمية تطوير الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة

وذكر بيان للتحالف ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل سفير المملكة المتحدة لدى صديق، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات".وتناول اللقاء، بحسب البيان "أهمية تطوير الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمضي بإكمال تشكيل الحكومة وفق المدد الدستورية المحددة، بما يعزز الاستقرار السياسي وانتظام عملمؤسسات الدولة".