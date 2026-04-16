ما حقيقة هروب نزيلين من سجن "الحوت"؟

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه "تنفي دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إحباط محاولة هروب لنزيلين من سجن المركزي (الحوت)، وما ورد فيها من تفاصيل عارية عن ".وشددت الدائرة على أن "إدارة السجن تعمل وفق إجراءات أمنية مشددة ومعايير عالية، تضمن السيطرة الكاملة وعدم حدوث أي خروقات أمنية".ودعت الدائرة "وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية،وتجنب نشر المعلومات غير الموثوقة".