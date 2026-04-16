الربيع يشاهد والشتاء يجول.. تحذيرات من امطار وسيول بهذا الموعد

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تقرير الصادر عن الهيئة في يشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية ربيعية متقلبة نتيجة اندفاع منخفض جوي من ، يتزامن مع كتلة باردة في طبقات الجو العليا، ما يعزز حالة عدم الاستقرار".وأضاف أن "تأثير الحالة يبدأ من ساعات الصباح الأولى ليوم السبت الموافق 18 نيسان، ويستمر تدريجياً حتى نهار ومساء يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان".وأوضح أن "الأمطار ستبدأ في الأقسام الغربية من البلاد بشدة خفيفة إلى معتدلة، مصحوبة بالبرق والرعد، مع فترات من الغزارة اعتباراً من صباح السبت، قبل أن تمتد تدريجياً إلى باقي المدن خلال ساعات النهار، لتشمل أغلب المناطق بزخات متفاوتة زمنياً ومكانياً".وأشار إلى "احتمال اشتداد الأمطار الرعدية على فترات، ترافقها رياح هابطة، مع توقع تساقط حبات البرد (الحالوب) في بعض مناطق الوسط والشمال خلال فترة تأثير الحالة".وحذّرت الهيئة من "غزارة الأمطار في بعض المناطق، خصوصاً مدن الوسط والشمال، وما قد يرافقها من تشكل السيول في المناطق الجبلية والحدودية، إضافة إلى احتمال ارتفاع مناسيب المياه في المناطق المنخفضة".ودعت إلى توخي الحذر أثناء التنقل، لا سيما على الطرق الخارجية خلال فترات العواصف، والانتباه إلى نشاط الرياح الهابطة واحتمالية تساقط الحالوب".وأكدت أن "هذه التحذيرات تأتي لأغراض السلامة العامة، وليست للتخويف"، داعيةً المواطنين والجهات المعنية إلى "اتخاذ الاحتياطات اللازمة".