في بغداد.. اعتقال "أبو سريع" المتخصص بسرقة الحقائب النسائية

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال متهم يدعى "سجاد أبو سريع" متخصص بسرقة الحقائب النسائية.

وجاء في بيان، "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/قسم الإعلام من إلقاء القبض على المتهم الملقب (سجاد أبو سريع)، والذي يُعد من العناصر الإجرامية الخطرة المتخصصة بسرقة الحقائب النسائية بأسلوب إجرامي ممنهج".

وأضاف البيان "كان المتهم يعتمد على مراقبة الضحايا وتتبع تحركاتهن بدقة عالية، مستغلاً لحظات الانفراد بهن، لينفذ جرائمه بواسطة دراجة نارية نوع (تك تك)، إذ يمر بسرعة بجانب الضحية ويقوم بخطف حقيبتها والفرار إلى جهة مجهولة".

ولفت البيان الى أنه "بجهد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية من تعقب تحركاته وجمع المعلومات الكافية عنه، ونصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه بوقت قياسي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".