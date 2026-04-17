عوامل الطقس المتغيرة تجتمع غدا في العراق.. ومحافظة تلامس الـ40 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس يوم غد السبت سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة صباحاً ابتداءً من الأقسام الغربية للبلاد يصاحبها البرق والرعد وتندفع فرص سقوط الأمطار بعد الظهر لتشمل أغلب مدن البلاد مع حدوث عواصف رعدية، والرياح معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى والأقسام الغربية من البلاد متسببة بتصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في لما سجل في اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في متسببة بتصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية".وبينت، أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً في عموم البلاد مع بقاء تساقط الأمطار في المنطقة الشمالية وجنوب وشرق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد لما سجل في اليوم السابق".