اسباب عدم وجود مذكرات تفاهم بين العراق ودول الشنغن وتحرك باتجاه التاشيرة التركية

وقال رئيس في الوزارة فلاح ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " شكلت لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، تعمل على تسويق الجواز العراقي وتوقيع اتفاقيات مع دول العالم لتسهيل دخول المواطنين العراقيين"، مشيراً إلى "وجود دول ترتبط حالياً مع باتفاقيات دخول دون تأشيرة، منها ، وتونس، ولبنان، إلى جانب دول عربية وآسيوية أخرى".وأضاف أن "الوزارة تسعى لتوسيع هذه القائمة في المستقبل القريب، فكلما زاد عدد الدول التي تسمح للمواطن العراقي بالدخول بدون تأشيرة، يرتفع مستوى تصنيف الجواز"، لافتاً إلى أنه " ليس هناك مذكرة تفاهم مع دول (الشنغن) الأوروبية، وذلك لفرضهم قيوداً أمنية مشددة حتى بالنسبة للجواز الدبلوماسي، كما وأن ارتقاء الجواز العراقي مرهون بشكل وثيق باستقرار الوضع الأمني والاقتصادي داخل البلاد، فكلما كان الوضع الداخلي مستقراً، قلت مخاوف الدول من ملفات ، مما يمهد الطريق لتوقيع اتفاقيات تسهيل التنقل".وأوضح الساعدي أن "موجات الهجرة التي شهدها العراق بعد عام 2014 أدت إلى تعقيد الإجراءات في بعض الدول"، لافتاً إلى أن "آخر اتفاقية وقعت كانت مع ، وهناك تطور مع بتأشيرة سهلة بعد أن كانت بدون تأشيرة سابقاً نتيجة زيادة أعداد العراقيين هناك".ودعا الساعدي إلى "تجنب المشاركة في الصراعات الخارجية، فكفانا إراقة للدماء، ومن يريد الدفاع فليدافع عن بلده أولاً"، محذراً من "التوجه إلى مناطق النزاعات الدولية مثل أوكرانيا بهدف القتال، إذ إن هذه الممارسات لا تخدم المصلحة الوطنية وتعد أمراً غير محبذ".