اسباب عدم وجود مذكرات تفاهم بين العراق ودول الشنغن وتحرك باتجاه التاشيرة التركية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تأهل فرايبورغ وبراغا وثنائي إنجليزي للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561801-639120117409268454.jpeg
اسباب عدم وجود مذكرات تفاهم بين العراق ودول الشنغن وتحرك باتجاه التاشيرة التركية
محليات
2026-04-17 | 04:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اوضحت
وزارة الخارجية
، اليوم الجمعة، اسباب عدم وجود مذكرات تفاهم بين
العراق
ودول الشنغن، فيما اشارت الى التحرك باتجاه التاشيرة التركية .
وقال رئيس
الدائرة القنصلية
في الوزارة فلاح
عبد الحسن
الساعدي
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
رئاسة الوزراء
شكلت لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، تعمل على تسويق الجواز العراقي وتوقيع اتفاقيات مع دول العالم لتسهيل دخول المواطنين العراقيين"، مشيراً إلى "وجود دول ترتبط حالياً مع
العراق
باتفاقيات دخول دون تأشيرة، منها
إيران
، وتونس، ولبنان، إلى جانب دول عربية وآسيوية أخرى".
وأضاف أن "الوزارة تسعى لتوسيع هذه القائمة في المستقبل القريب، فكلما زاد عدد الدول التي تسمح للمواطن العراقي بالدخول بدون تأشيرة، يرتفع مستوى تصنيف الجواز"، لافتاً إلى أنه " ليس هناك مذكرة تفاهم مع دول (الشنغن) الأوروبية، وذلك لفرضهم قيوداً أمنية مشددة حتى بالنسبة للجواز الدبلوماسي، كما وأن ارتقاء الجواز العراقي مرهون بشكل وثيق باستقرار الوضع الأمني والاقتصادي داخل البلاد، فكلما كان الوضع الداخلي مستقراً، قلت مخاوف الدول من ملفات
اللجوء
، مما يمهد الطريق لتوقيع اتفاقيات تسهيل التنقل".
وأوضح الساعدي أن "موجات الهجرة التي شهدها العراق بعد عام 2014 أدت إلى تعقيد الإجراءات في بعض الدول"، لافتاً إلى أن "آخر اتفاقية وقعت كانت مع
تونس
، وهناك تطور مع
تركيا
بتأشيرة سهلة بعد أن كانت بدون تأشيرة سابقاً نتيجة زيادة أعداد العراقيين هناك".
ودعا الساعدي إلى "تجنب المشاركة في الصراعات الخارجية، فكفانا إراقة للدماء، ومن يريد الدفاع فليدافع عن بلده أولاً"، محذراً من "التوجه إلى مناطق النزاعات الدولية مثل أوكرانيا بهدف القتال، إذ إن هذه الممارسات لا تخدم المصلحة الوطنية وتعد أمراً غير محبذ".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الداخلية تنفي وجود إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية بالبصرة
13:58 | 2026-02-27
"المقاومة العراقية" تحذر الشرع من أي تحرك عدائي باتجاه لبنان
13:36 | 2026-03-11
ترامب: عدم وجود منتخب إيران بكأس العالم حفاظاً على حياة اللاعبين
11:23 | 2026-03-12
وكالة فارس: القوات الإيرانية أبلغت الوفد المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية باتجاه هرمز
09:17 | 2026-04-11
جواز
سفر
الدائرة القنصلية
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
حسن الساعدي
سومرية نيوز
عبد الحسن
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ريال مدريد يقرر الاستغناء عن خدمات أربيلوا
رياضة
50.95%
02:15 | 2026-04-16
ريال مدريد يقرر الاستغناء عن خدمات أربيلوا
02:15 | 2026-04-16
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
دوليات
23.9%
08:01 | 2026-04-15
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
08:01 | 2026-04-15
الحالة الجوية تكشر عن انيابها.. أمطار وعواصف وغبار في يوم واحد
محليات
14.72%
02:27 | 2026-04-16
الحالة الجوية تكشر عن انيابها.. أمطار وعواصف وغبار في يوم واحد
02:27 | 2026-04-16
الربيع يشاهد والشتاء يجول.. تحذيرات من امطار وسيول بهذا الموعد
محليات
10.42%
12:49 | 2026-04-16
الربيع يشاهد والشتاء يجول.. تحذيرات من امطار وسيول بهذا الموعد
12:49 | 2026-04-16
المزيد
اخترنا لك
شاهد.. ممثل العراق في اليونسكو يخطف الأنظار بكلمة مؤثرة تُبهر الحاضرين
05:13 | 2026-04-17
عوامل الطقس المتغيرة تجتمع غدا في العراق.. ومحافظة تلامس الـ40 مئوية
02:14 | 2026-04-17
في بغداد.. اعتقال "أبو سريع" المتخصص بسرقة الحقائب النسائية
13:50 | 2026-04-16
الربيع يشاهد والشتاء يجول.. تحذيرات من امطار وسيول بهذا الموعد
12:49 | 2026-04-16
ما حقيقة هروب نزيلين من سجن "الحوت"؟
11:20 | 2026-04-16
نائب عن تحالف العزم يرفض تجريف غابات الموصل بحجة الاستثمار
11:14 | 2026-04-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.