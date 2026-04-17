كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في البصرة.. شخص يقتل ابن عمه ويبلغ بفقدانه

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "باشراف ومتابعة قائد شرطة اللواء ، تم تشكيل فريق عمل متخصص من الإجرام في بعد ورود إخبار يفيد بوجود جثة داخل أحد المنازل في قضاء ".وتابعت، انه "عند الانتقال إلى محل الحادث، تبين أن الجثة كانت مقيدة بواسطة شناطات بلاستيكية داخل منطقة زراعية خالية من المراقبة، الأمر الذي أضفى طابع الغموض على الجريمة".ولفتت الى انه "بتوجيه مباشر من القائد، باشرت مفارز قسم مكافحة الإجرام بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات والأدلة بشكل دقيق ومكثف، حيث أثمرت الجهود عن كشف ملابسات الحادث والتوصل إلى الجاني خلال مدة قياسية لم تتجاوز (6) ساعات".واكملت، انه "تبين من خلال التحقيق أن المتهم هو أحد أقارب المجنى عليه (ابن عمه)، وأن الدافع وراء يعود إلى خلافات وديون مالية بين الطرفين، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".