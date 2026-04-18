الشتاء يجدد عهده خلال الاسبوع الحالي.. امطار رعدية وحرارة تعاود الانخفاض

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ أن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية خاصة على الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية وفي يكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".واضافت، أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في إلى 40 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم عن اليوم السابق".وبينت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم عن اليوم السابق".