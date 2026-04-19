حسم الجدل بشأن الدخول الشامل للطلبة

‏وقالت عضو اللجنة رجاء فاضل الحربي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "اللجنة رفعت كتاباً من أجل تحسين المعدل للعام 2024 – 2025"، مبينة أن "الدخول الشامل لا يوجد، والتجربة السابقة كانت غير مجدية"‏وأضافت أن "الدخول الشامل كلف الدولة نحو 4 مليارات وقتها ولم يحقق نتائج تذكر إذ بلغ عدد الطلبة المشمولين نحو 167 ألفاً بينما لم يتجاوز عدد الناجحين 5 آلاف فقط، ما يؤكد ضعف جدوى هذا الخيار".‏وأوضحت الحربي، أن "اللجنة تتجه إلى اعتماد مدخل آخر يتمثل بالسماح للطلبة بالدخول إلى الامتحانات النهائية في حال الرسوب بثلاثة دروس فقط مع إضافة عشر درجات"، لافتة إلى أن "هذا المقترح سيسهم في منح فرصة أكبر لشريحة واسعة من الطلبة".‏وأشارت عضو لجنة التربية النيابية، إلى أن "هذا المقترح يأتي ضمن رؤية اللجنة لمعالجة التحديات التي تواجه الطلبة وتحقيق توازن بين الحفاظ على المستوى العلمي ومنح فرص واقعية للنجاح"، مؤكدة أن "هذا الرأي مقترح مقدم من قبل لجنة التربية".