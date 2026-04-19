https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561917-639121782418562042.jpeg
تعود لضحايا داعش.. فتح مقابر جماعية في الجانب الأيمن من الموصل
محليات
2026-04-19 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
264 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت
لجنة المقابر الجماعية
، اليوم الاحد، عن فتح مقابر جماعية في الجانب الأيمن من
الموصل
تعود لضحايا
داعش
.
وقال عضو اللجنة
أحمد الأسدي
، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "أعمال التنقيب أسفرت حتى الآن عن العثور على رفات تعود لمدنيين إلى جانب مقاتلين من قوات البيشمركة وأهالي
الموصل
، مبيناً أن العمل مستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال فتح مواقع إضافية يُعتقد أنها تضم رفات ضحايا آخرين".
وأضاف أن "الفرق المختصة تواصل عمليات البحث والرفع وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المفقودين وتوثيق الأدلة المرتبطة بجرائم الإبادة والانتهاكات التي ارتكبها التنظيم خلال فترة سيطرته على المدينة".
من جانبه، أوضح
مدير عام دائرة
الطب العدلي في الموصل، زيد
العباس
، أنه "تم حتى الآن فتح ثلاث مقابر جماعية، تحتوي على عشرات الجثث التي تعود لضحايا جرائم
داعش
"، مشيراً إلى "وجود مؤشرات أولية على احتمال وجود مواقع أخرى قريبة تضم رفات ضحايا إضافيين".
وبيّن العباس أن "الفرق المختصة تواصل إجراءات رفع الرفات ونقلها إلى الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (DNA)، تمهيداً لتحديد هويات الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم، مؤكداً أن العمل يجري وفق المعايير الدولية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وفي السياق ذاته، أشرف محافظ
نينوى
عبد القادر الدخيل
على أعمال فتح إحدى المقابر، بحضور وفد من رئاسة
محكمة استئناف نينوى
، ودائرتي المقابر الجماعية والطب العدلي، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الدولية للبحث عن المفقودين.
وأشار الدخيل إلى أن "هذه المقابر تعود إلى أحداث عام 2015، وتضم رفات ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى ضحايا من المكوّن الإيزيدي وعدد من مقاتلي البيشمركة"، مبيناً أن "هذه الجرائم تعكس حجم الانتهاكات الواسعة التي طالت مختلف مكونات المجتمع دون استثناء".
وأكد أن "الحكومة المحلية في نينوى تواصل دعمها لجهود فتح المقابر الجماعية وتسريع إجراءات التعرف على الهويات، إلى جانب العمل على تنظيم مراسم تشييع لائقة للضحايا بما يضمن حفظ كرامتهم ويخفف من معاناة ذويهم"، مشدداً على "أهمية استمرار التعاون بين الجهات المحلية والدولية لإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم".
