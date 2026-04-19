حرارة مستمرة بالارتفاع.. موعد انتهاء الموجة المطرية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المناطق كافة، مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ومقاربة في وتنخفض قليلاً في ، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".وأضافت أن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون الطقس المناطق كافة غائم جزئي الى غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، وتزداد غزارتها في المنطقة الجنوبية بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية"، لافتة الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وبينت أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق على العموم".