انفجار خزان وقود في حي الجامعة ببغداد يتسبب بمصرع منتسب امني

وقال المصدر لـ ، ان "منتسبا بالنجدة لقي مصرعه فيما اصيب اثنان اخران، نتيجة حادث حريق داخل قاطع نجدة غربي ، اثناء قيام احد المنتسبين بلحام خزان وقود ادى الى انفجاره".واضاف انه "تم فتح تحقيق بالحادث، ونقل المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج وجثة المنتسب الى الطب العدلي".