5 مناطق جديدة في بغداد تشمل بحملة الاكساء

وقال رئيس الفريق في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "خطة الفريق للعام الحالي شملت إكساء وتبليط مناطق في شرقي القناة كانت تعاني من الغرق وتجمع المياه الآسنة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع للبنى التحتية كمحطات المياه والمجاري في مناطق جديدة بقاطع الشعلة والمعامل والكاظمية والشعب".وأضاف أن "خطة الفريق للعام الحالي تتضمن إنشاء منظومة طرق وجسور جديدة في المحافظات، على غرار ما تم تنفيذه من طرق جديدة من قبل الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في محافظتي وبابل"، لافتا الى "ورود مناشدات لرئاسة الوزراء تطلب شمول مناطق جديدة في محافظات ميسان و وذي قار وصلاح الدين، إذ سيتم إعداد الكشوفات من اجل ادراجها ضمن خطة الفريق".وبين أن "أعمال الفريق توزعت منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين جانبي في ، وكذلك 12 محافظة، وشملت تبليط 16 مليون ومد شبكات ماء بطول مليونين و300 ألف متر مربع، فضلاً عن صب قوالب جانبية لمليون و500 ألف متر مربع، وكذلك المجاري بطول مليوني متر مربع".وتابع أن "أعمال الفريق في قطاع الكهرباء تضمنت نصب 22 ألف عمود و58 محولة، إلى جانب مد أسلاك بطول مليوني متر، أما في الجانب التربوي فشملت إنشاء 135 مدرسة ما بين وبناء جديد، بينما تضمنت في الجانب الصحي تأهيل مستشفيات رئيسة في بغداد كالعلوية والطفل المركزي وأبو غريب والفرات، مع إنشاء مراكز صحية جديدة في المحافظات".