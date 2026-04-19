حاول انجاز معاملة تقاعدية مقابل رشوة ووقع بيد النزاهة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "مُديريَّة تحقيق ؛ وبناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ قامت بتأليف فريق عملٍ؛ للقيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة للمُتَّهم، تمكَّنت بعد نصب كمينٍ من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةً من أحد المُواطنين؛ مقابل وعده إنجاز مُعاملته التقاعديَّـة".وأضافت إنَّه "تمَّ عرض المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا غسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".