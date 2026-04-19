تحويل دفعة جديدة من مستفيدي الاعانة الى عقود

وقال رئيس التابعة للوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الوزارة تعمل على نقل الأفراد القادرين على العمل من الاعتماد على الاعانات إلى مرحلة الإنتاج والمشاركة الاقتصادية".وأضاف أن "هذه المبادرة تندرج ضمن خطط الهيئة الرامية إلى توسيع فرص التشغيل أمام المستفيدين، إذ ينصب التركيز على برامج التمكين الاقتصادي التي تهدف الى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاعتماد على الذات".وبين أن "الهيئة توصلت بالتنسيق مع إلى اتفاق يتضمن وضع آليات تنفيذ دقيقة وواضحة، تضمن اختيار المستفيدين وفق معايير مدروسة، تشمل الفئة العمرية والموقع الجغرافي للمستفيد، فضلاً عن احتياجات الدوائر والمؤسسات المعنية، الى جانب تحديد الأعداد المطلوبة لكل منطقة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والخدمات التي سيتم تقديمها".وأكد أن "الإجراءات العملية لتحويل المستفيدين ستنطلق خلال المدة المقبلة، في خطوة تعكس جدية الجهات المعنية في تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع"، لافتاً الى أن "الوزارة مستمرة في توسيع شراكاتها مع مختلف المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي الرامية الى التحول من نظام التقليدي الى نهج التمكين الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار المعيشي للفئات المستفيدة ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية".