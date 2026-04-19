تعرف على بنود مسودة قانون الخدمة الإلزامية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نعيم وحليمة
من
03:30 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561936-639121942125157030.jpeg
تعرف على بنود مسودة قانون الخدمة الإلزامية
محليات
2026-04-19 | 06:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
2,222 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
كشفت
لجنة الأمن
والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن أبرز بنود مسودة
قانون الخدمة الإلزامية
.
وقال عضو اللجنة
خالد العبيدي
في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "طرح قانون الخدمة الالزامية في هذا الوقت مهم وضرورة وطنية قصوى، ويعتبر رافداً من روافد الجيش العراقي يمكن ان يعوض النقص في الموارد البشرية خلال السنوات الماضية".
واوضح ان "بنود القانون مهمة جداً، خاصة ما يتعلق بمدة
الخدمة العسكرية
والرواتب للمكلفين"، مشيرا الى ان "القانون سيقرأ
قراءة
اولى اليوم داخل
مجلس النواب العراقي
، وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات، بل هناك ملاحظات كثيرة سيتم معالجتها ودراسة جميع مواد القانون بالتفصيل، ولن يقر القانون ما لم تقبل به الجهة المستفيدة وهي
وزارة الدفاع العراقية
".
واضاف ان "هناك جلسات حوارية ونقاشات ستعقد مع المختصين في
وزارة الدفاع
لمعالجة جميع الملاحظات"، لافتا الى ان "العمر المشمول في القانون يتراوح بين 18 الى 45 عاماً، الا ان هناك نقاشات لتقليله الى 30 او 35 عاماً بهدف استقطاب فئة الشباب والاستفادة من قدراتهم".
وذكر ان "مدة الخدمة في مقترح القانون حددت بسنة ونصف لغير الحاصلين على شهادة، وقد تقل او تزيد بحسب متطلبات وزارة الدفاع، فيما تكون سنة واحدة لحملة الاعدادية والبكالوريوس، و6 اشهر للماجستير، و3 اشهر للدكتوراه، وهذه المدد ليست قطعية وقابلة للتعديل"، موضحا ان "الرواتب ستوازن وفق احتياج الجيش العراقي ومن خلال
موازنة وزارة
الدفاع، اذ يمكن تحويل مبالغ التطوع لتغطية اعداد اكبر من المكلفين، لان رواتبهم ستكون اقل من رواتب المتطوعين الذين يتقاضون مخصصات اضافية".
واكد ان "القانون يتضمن ايجابيات عديدة، ابرزها معالجة البطالة وتعزيز التكاتف الاجتماعي وترسيخ الانضباط لدى الشباب"، منوها ان "ديباجة القانون تؤكد الضرورة الوطنية القصوى، بما يسهم في تحقيق التلاحم الوطني بين ابناء المحافظات المختلفة ودعم وزارة الدفاع والجيش العراقي".
وتابع ان "القانون مقترح من الحكومة وموجود في
مجلس النواب
منذ سنوات، وكان يطرح ويسحب بسبب بعض الخلافات، الا ان رئاسة مجلس النواب قررت ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة اليوم، مع وجود متابعة حثيثة لتشريعه"، مبيناً ان "هناك اتفاقاً مع جميع رؤساء الكتل السياسية على عرض القانون".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
التجنيد
الالزامي
قانون الخدمة الإلزامية
وزارة الدفاع العراقية
مجلس النواب العراقي
الخدمة العسكرية
السومرية نيوز
خالد العبيدي
وزارة الدفاع
موازنة وزارة
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.