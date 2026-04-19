نفي حكومي حول وجود تلوث لمياه الشرب في بغداد

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، إن "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن وجود تلوث في المياه المُنتجة، غير صحيح"، مبينة أن "هذه الادعاءات لا تستند إلى أي تقارير علمية أو فحوصات صادرة عن الجهات المختصة".واضافت أن "المياه المنتجة في جميع مشاريع التصفية التابعة لها ، تخضع لعمليات معالجة وتعقيم متكاملة وفق المعايير الصحية المعتمدة، وبإشراف فني مستمر، بما يضمن خلوها من الملوثات البكتيرية وصلاحيتها للاستهلاك البشري".وأكدت أن "نتائج الفحوصات المختبرية الدورية، اضافة الى فحوصات المعتمدة ، تثبت سلامة المياه المنتجة، وعدم تسجيل أي حالات تلوث"، داعية "المواطنين الى اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية حصراً، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات الصادرة عن جهات غير مختصة، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام".