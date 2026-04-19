أبرز الشوارع والمحلات المشمولة بحملة الإكساء في بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "حركة الإكساء الآن واسعة من قبل أمانة لإعادة إكساء أغلب الشوارع داخل العاصمة بغداد، وبجهود ذاتية من قبل ، إذ باشرنا بعدة مناطق داخل العاصمة بغداد".وأضاف أنه "تمت المباشرة بنفق ونفق ونفق ، حيث ستتم إعادة إكساء الأنفاق، ما عدا نفق الذي ستتم إعادة تطويره بالكامل "، مبينا ان "الإكساء شمل شوارع مهمة داخل العاصمة منها، الرئيس، والطريق ضمن قاطع بلدية المؤدي إلى جسر البنوك، وكذلك ضمن قاطع بغداد الجديدة".وأشار إلى أنه "ضمن قاطع بلدية الأولى بين قطاع 72 و73 تم الإكساء أيضاً، إضافة إلى شارع ضمن قاطع بلدية ، وشارعي بيروت والبصرة"، مشيرا الى أن "عملية الإكساء التي تقوم بها أمانة بغداد الآن بكثرة، استجابة لشكاوى من قبل المواطنين، منها محلة 606 التي تأخرت على أعمال التطوير وتأهيل بسبب قلة السيولة المالية من ".وأوضح أن "بلدية المنصور وبتوجيه من ، ، ستعيد تأهيل بالكامل وبجهود ، كما تمت أيضاً المباشرة بأعمال تطوير وتأهيل محلة 673 من قبل دائرة بلدية المنصور"، لافتا إلى أن "محلة 606 مهمة جداً، وخلال الأيام القادمة ستباشر أمانة بغداد بتوجيه من أمين بغداد، كاظم، بإعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل من قبل كوادر بلدية المنصور".