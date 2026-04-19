الوائلي من منفذ القائم: تطوير المنافذ الحدودية أولوية حكومية

اعتبر رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، الأحد، أن تطوير المنافذ الحدودية أولوية حكومية لدعم الاقتصاد، وذلك خلال زيارته لمنفذ القائم.

وقالت الهيئة في بيان، "تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق د. ، اليوم الأحد، منفذ القائم الحدودي مع الجمهورية العربية السورية، واطلع ميدانياً على واقع العمل والإجراءات المتبعة فيه، بحضور رئيس للمنافذ والكمارك السورية بدوي وممثلي الجهات العاملة في المنفذ".

ونقل البيان عن الوائلي قوله، "تطوير المنافذ الحدودية أولوية حكومية لدعم الاقتصاد وتعزيز التبادل مع "، مضيفا أن "خطة الحكومة تتضمن إعادة تأهيل المنافذ الحدودية وتحديثها وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة التجارية وتنقل المسافرين ورفع كفاءة الأداء".

ووصف منافذ القائم وربيعة والوليد بـ"منافذ استراتيجية ذات ثقل اقتصادي للعراق ودول الجوار"، مشيراً إلى دورها كرافد مهم للمحافظات ضمن قانون المنافذ الحدودية ومساهمتها في دعم مشاريع الإعمار والبنى التحتية.

وثمن الوائلي تعاون الجانب السوري في تسهيل عودة العالقين خلال فترة غلق الأجواء، مؤكداً أن المنافذ الحدودية تمثل بوابة الاقتصادية نحو سوريا ودول الجوار، وأداة رئيسية لتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق الشراكة التجارية بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، أعلن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية جاهزية بلاده لافتتاح منفذ اليعربية/ربيعة يوم غد الاثنين، ضمن مساع لتسريع إعادة التشغيل وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.





