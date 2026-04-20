ملادينوف يكشف عن "شروط" لحماس مقابل التخلي عن سلاحها
اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق

محليات

2026-04-20 | 01:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق
3,208 شوهد

السومرية نيوز – محلي
‏اعتمدت وزارة النفط آلية جديدة لتسجيل المواطنين على البطاقة الوقودية لاقتناء إسطوانات غاز الطبخ، ما يجعلها متاحة لمن لا يمتلكون البطاقة التموينية، عادَّةً ما يتداول بشأن أزمتها، مفتعلاً من جهات تحاول الاستفادة باعتماد إرباك الأسوق المحلية.

‏وقال مسؤول شعبة الإعلام في شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة، رافد صادق في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية يمكنه التسجيل مباشرة للحصول على حصته من الغاز، فيما أُتيح لمن لا يملك هذه البطاقة، خيار التسجيل باستخدام البطاقة الوطنية الموحدة، عبر إدخال الرقم العائلي الخاص به، والموجود في الجهة الخلفية للبطاقة".
‏ونوه بأن "الرقم العائلي يُعدّ عنصراً أساسياً في عملية التسجيل، كونه يثبت تكوين الأسرة ويُستخدم لضمان وصول الحصص إلى مستحقيها بشكل منظم وعادل"، لافتاً إلى أن "عملية التسجيل تتم من خلال التطبيق الإلكتروني المعتمد، الذي يتيح للمواطنين إدخال بياناتهم بسهولة".
وأضاف ان "النظام سيقوم بمنح الموافقات اللازمة بعد التحقق من صحة المعلومات المدخلة"، مشددا على أن "هذه الخطوة تأتي لتنظيم توزيع إسطوانات غاز الطبخ ومنع أي حالات للتلاعب، وبما يضمن إيصال المادة إلى جميع المواطنين وفق آلية دقيقة وشفافة".
‏وأشار إلى "استمرار الوزارة بجهودها في تطوير آليات توزيع المشتقات النفطية وتحسين الخدمات المقدمة بهذا السياق للمواطنين، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز العدالة في التوزيع، إضافة إلى تقليل حالات الهدر، فضلاً عن الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع ضمان استقرار تجهيز إسطوانات غاز الطبخ لمختلف مناطق البلاد".
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور صاحب بزون في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن "الوزارة لا تواجه أي أزمة حقيقية في غاز الطبخ وفق الحسابات والإنتاج المتوفر"، عادّاً "ما يثار تضخيماً غير دقيق".
واكد أن "نظام الكوبونات ما يزال معمولاً به لتأمين العدالة بالتوزيع، إذ يحق لكل مواطن الحصول على قنينتين شهرياً"، موضحا أن "المطاعم والفنادق تخضع لآلية خاصة تعتمد على حجم النشاط وعدد المقاعد والطاقة الاستيعابية بما يضمن تلبية احتياجاتها بشكل منظم".
وذكر أن "الوزارة اعتمدت البطاقة الوقودية لتسهيل حصول المواطنين على حصصهم من خلال المنافذ الرسمية سواء عبر المحطات أو الوكلاء المعتمدين"، مشيرا إلى أن "الآليات الجديدة جاءت لتنظيم السوق بعد أن كانت عملية التوزيع سابقاً تفتقر إلى الضوابط الدقيقة".
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
Play
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
عشرين
Play
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
Play
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
Play
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
Play
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
Live Talk
Play
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
Play
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
Play
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
Play
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
Play
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
Play
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
Play
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
