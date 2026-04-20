اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق
محليات
2026-04-20 | 01:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,208 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعتمدت
وزارة النفط
آلية جديدة لتسجيل المواطنين على البطاقة الوقودية لاقتناء إسطوانات غاز الطبخ، ما يجعلها متاحة لمن لا يمتلكون البطاقة التموينية، عادَّةً ما يتداول بشأن أزمتها، مفتعلاً من جهات تحاول الاستفادة باعتماد إرباك الأسوق المحلية.
وقال مسؤول شعبة الإعلام في
شركة توزيع
المنتجات النفطية التابعة للوزارة، رافد صادق في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية يمكنه التسجيل مباشرة للحصول على حصته من الغاز، فيما أُتيح لمن لا يملك هذه البطاقة، خيار التسجيل باستخدام
البطاقة الوطنية الموحدة
، عبر إدخال الرقم العائلي الخاص به، والموجود في الجهة الخلفية للبطاقة".
ونوه بأن "الرقم العائلي يُعدّ عنصراً أساسياً في عملية التسجيل، كونه يثبت تكوين الأسرة ويُستخدم لضمان وصول الحصص إلى مستحقيها بشكل منظم وعادل"، لافتاً إلى أن "عملية التسجيل تتم من خلال التطبيق الإلكتروني المعتمد، الذي يتيح للمواطنين إدخال بياناتهم بسهولة".
وأضاف ان "النظام سيقوم بمنح الموافقات اللازمة بعد التحقق من صحة المعلومات المدخلة"، مشددا على أن "هذه الخطوة تأتي لتنظيم توزيع إسطوانات غاز الطبخ ومنع أي حالات للتلاعب، وبما يضمن إيصال المادة إلى جميع المواطنين وفق آلية دقيقة وشفافة".
وأشار إلى "استمرار الوزارة بجهودها في تطوير آليات توزيع المشتقات النفطية وتحسين الخدمات المقدمة بهذا السياق للمواطنين، من خلال اعتماد
الأنظمة الإلكترونية
وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز العدالة في التوزيع، إضافة إلى تقليل حالات الهدر، فضلاً عن الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع ضمان استقرار تجهيز إسطوانات غاز الطبخ لمختلف مناطق البلاد".
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور صاحب بزون في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية
نيوز، أن "الوزارة لا تواجه أي أزمة حقيقية في غاز الطبخ وفق الحسابات والإنتاج المتوفر"، عادّاً "ما يثار تضخيماً غير دقيق".
واكد أن "نظام الكوبونات ما يزال معمولاً به لتأمين العدالة بالتوزيع، إذ يحق لكل مواطن الحصول على قنينتين شهرياً"، موضحا أن "المطاعم والفنادق تخضع لآلية خاصة تعتمد على حجم النشاط وعدد المقاعد والطاقة الاستيعابية بما يضمن تلبية احتياجاتها بشكل منظم".
وذكر أن "الوزارة اعتمدت البطاقة الوقودية لتسهيل حصول المواطنين على حصصهم من خلال المنافذ الرسمية سواء عبر المحطات أو الوكلاء المعتمدين"، مشيرا إلى أن "الآليات الجديدة جاءت لتنظيم السوق بعد أن كانت عملية التوزيع سابقاً تفتقر إلى الضوابط الدقيقة".
مقالات ذات صلة
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
13:05 | 2026-04-19
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
05:45 | 2026-04-15
النفط تحسم الجدل بشان غاز الطبخ
14:54 | 2026-03-08
إرسال 2000 طن من غاز الطبخ إلى كردستان يثير مخاوف من نقص مخزون البصرة
15:54 | 2026-03-06
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات
سياسة
59.18%
03:24 | 2026-04-19
قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات
03:24 | 2026-04-19
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
محليات
16.46%
13:05 | 2026-04-19
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
13:05 | 2026-04-19
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
رياضة
14.9%
15:21 | 2026-04-19
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
15:21 | 2026-04-19
هل يشهد ما تبقى من نيسان عطل رسمية؟
محليات
9.46%
07:50 | 2026-04-18
هل يشهد ما تبقى من نيسان عطل رسمية؟
07:50 | 2026-04-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
ناس وناس
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
اخترنا لك
شاهد بالفيديو.. نائب عن البصرة يتحدث بتعالي ويتوعد موظفا بالبلدية والاخير يرد عليه
04:30 | 2026-04-20
امطار تتجول في البلاد والربيع بدكة الاحتياط
02:37 | 2026-04-20
تحرك بعد ارتفاع اسعار البيض في العراق
02:28 | 2026-04-20
الدينار فقط لشراء الوحدات السكنية
02:01 | 2026-04-20
السامرائي والحكيم يبحثان تشكيل الحكومة والاستحقاقات الدستورية
15:42 | 2026-04-19
الوائلي من منفذ القائم: تطوير المنافذ الحدودية أولوية حكومية
14:29 | 2026-04-19
