تحرك بعد ارتفاع اسعار البيض في العراق

وقال الوكيل الإداري في الوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الأجهزة المختصة بالوزارة، رصدت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في أسواق بيع الجملة بالعاصمة وعدد من المحافظات، وضمن عملها الدوري لمتابعة أسعار السلع والمنتجات النباتية والحيوانية، بهدف منع الاحتكار أو المضاربة بأسعارها على حساب المواطن".‏وبين أن "أسعار (كرتون) البيض الأحمر تجاوزت حاجز الـ 70 ألف دينار، أي أن سعر الجملة للطبقة الواحدة يقرب من ستة آلاف دينار في بعض العلوات، برغم أن الأسعار المحددة في الأسواق المحلية لـ(الكارتون) الواحد، 60 إلى 65 ألف دينار، واعتماداً على الأوزان".‏وذكر أنه "على إثر هذا الارتفاع، فقد وجهت الوزارة كتباً رسمية إلى جهاز ومديريتي مكافحة الجريمة المنظمة، والأمن الاقتصادي، بهدف متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضاربين والمتلاعبين بالأسعار"، لافتا الى "اعتماد الوزارة إجراءات عاجلة عدة بهذا الصدد، أهمها تسهيل إجراءات نقل بيض المائدة بين المحافظات، لاسيما إنتاج المشاريع المجازة في الإقليم باتجاه محافظات وسط البلاد وجنوبها، إلى جانب تسهيل حركة النقل بين عموم المحافظات، بما يسهم في تعزيز إنسيابية الإمدادات".‏وأكد في هذا الجانب، "قدرة مشاريع إنتاج بيض المائدة في مختلف المحافظات، على تغطية الحاجة الفعلية للأسواق المحلية وتغطية الطلب المتزايد منها"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تأتي لضمان استقرار أسعارها ومنع أي محاولات لاحتكار أو استغلال من قبل البعض من التجار وضعاف النفوس، والمضاربة بها على حساب المواطن".بحسب خبراء، فإن أسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة، تعود إلى قرارات بمنع استيرادها دعماً للمنتج المحلي، ما تسبب بتقلص المعروض منها في الأسواق، مقابل عدم قدرة الإنتاج المحلي حالياً، على سدِّ الحاجة الفعلية لها، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة لشركات كبرى ووسطاء، بالتحكم في الأسعار وزيادتها لتحقيق أرباح عالية.