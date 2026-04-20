امطار تتجول في البلاد والربيع بدكة الاحتياط

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم خلال النهار مع تساقط زخات مطر خفيفة في وغزيرة في والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية ثم يتحسن الطقس ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وأشارت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق"، لافتا الى أن "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع محافظات ".