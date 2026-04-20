"يكلف الدولة المليارات ويزيد ترهل الجيش".. مرصد يطالب بـ5 قضايا ازاء قانون التجنيد

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "المساعي البرلمانية الرامية إلى إعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية، أو ما يسمى بـ " "، هي خطوة خطيرة تضرب المسار المدني وتتعدى على الحريات الأساسية التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية"، مبينا ان "هذا التشريع، الذي يأتي في توقيت يعاني فيه من أزمات اقتصادية وهيكلية حادة، لا يمثل ضرورة وطنية بقدر ما يمثل محاولة لإعادة عسكرة المجتمع وتوجيه طاقات الشباب نحو مؤسسات تعاني من البيروقراطية والفساد وغياب المساءلة".واضاف انه "وفقاً للبنود التي أعلنتها وسائل إعلام محلية نقلاً عن أعضاء برلمان، فإنها تكشف عن رغبة سياسية في إخضاع جيل كامل لسلطة تحت مبررات واهية مثل "تعزيز التلاحم الوطني" و"معالجة البطالة"، معتبرا ان "التلاحم الوطني لا يُبنى عبر الإكراه البدني، بل من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وضمان فرص العمل الكريمة، وهو ما عجزت عنه السلطات المتعاقبة".وذمر ان "الحراك البرلماني الحالي يستند إلى رغبة في استعادة نظام تم تجميده وحله منذ عام 2003 بقرار من سلطة الائتلاف المؤقتة"، لافتا الى انه "على مدار عقدين، اعتمد العراق نظام التطوع في القوات المسلحة، إلا أن الإخفاقات البنيوية وتعدد الولاءات داخل المنظومة الأمنية دفعت بعض القوى السياسية للمطالبة بعودة التجنيد الإلزامي كحل سحري لمشاكل الانضباط والموارد البشرية".وذكر ان " والدفاع النيابية تؤكد أن القانون يهدف لرفد الجيش بدماء شابة وتعويض النقص في الموارد، وتشير إلى أن الفئة العمرية المستهدفة ستبدأ من 18 عاماً وتصل حتى 45 عاماً في بعض الحالات، مع نقاشات جارية لتقليص السقف الأعلى إلى 35 عاماً، بيد أن هذا التوجه يتجاهل حقيقة أن الجيش العراقي الحالي يعاني بالفعل من تضخم في الأعداد مع غياب الكفاءة النوعية، فضلاً عن وجود تشكيلات مسلحة موازية لا تخضع بالكامل لسلطة القائد العام للقوات المسلحة".وبين ان "إخضاع المدنيين للقوانين العسكرية بمجرد دعوتهم للخدمة، وحتى قبل الالتحاق الفعلي، يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة تتعلق بحرية التعبير والتجمع. فالقانون العسكري بطبيعته يقيد النشاط السياسي والاحتجاجي، وهو ما قد يُستخدم كأداة لتحييد الشباب الفاعلين في الحراك المدني. بالإضافة إلى ذلك، فإن "دفتر " سيتحول إلى وثيقة هوية ثانوية تحدد مصير المواطن في السفر، التوظيف، وحتى الزواج في بعض الحالات غير المباشرة".واكد انه "في قت يعاني فيه الاقتصاد العراقي من ارتهان كلي لأسعار النفط المتقلبة وعجز هيكلي في توفير السيولة، تأتي مقترحات منح المجندين رواتب تتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار عراقي لتشكل عبئاً مالياً هائلاً. وتشير التقديرات إلى أن استقطاب نحو 200 ألف مجند سنوياً سيكلف العامة مليارات الدولارات التي كان من الأولى توجيهها نحو قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية المتهالكة"، موضحا ان "الادعاء بأن القانون سيعالج البطالة هو تضليل ممنهج؛ فالبطالة تُعالج بخلق بيئة استثمارية وتطوير القطاع الخاص، وليس بتحويل الشباب إلى أجراء مؤقتين في المؤسسة العسكرية".وبين ان "القانون يفرض التزامات مالية على المتخلفين تصل إلى ملايين الدنانير، مما يثقل كاهل الأسر الفقيرة ويحولها إلى للديون أو الملاحقة القضائية"، موضحا ان "من أكثر المواد إثارة للجدل في مسودة القانون هي تلك التي تتيح "البدل النقدي" للإعفاء من الخدمة، حيث إن هذا النص ينسف مبدأ "المساواة أمام القانون" الذي نص عليه الدستور العراقي، وسيمكن أبناء الأثرياء والمسؤولين من شراء حريتهم، بينما يُساق أبناء الفقراء إلى الثكنات".واكد المرصد أن "تحويل الواجب الوطني المفترض إلى سلعة تُباع وتُشترى هو إهانة لكرامة المواطن وتكريس للفجوة الطبقية"، لافتا الى ان "هذا النظام لا يمول فحسب، بل يمول منظومات الفساد التي ستنشأ حول تقدير المبالغ ومنح الإعفاءات، مما يعزز شعور الشباب بالغبن وعدم الانتماء للدولة التي تميز بينهم بناءً على قدرتهم المالية".وبين ان "التجنيد الإلزامي يتعارض في صبغته الحالية مع المادة 18 من الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن حرية الفكر والضمير والدين"، لافتا الى ان "المسودة العراقية ترفض الاعتراف بالاعتراض الضميري، وهو الحق في رفض الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية أو دينية أو فلسفية، ولا توفر أي بدائل مدنية حقيقية لهؤلاء الأفراد".واكد ان "إجبار الأفراد على استخدام القوة القاتلة أو التدرب عليها ضد قناعاتهم هو انتهاك لسلامتهم النفسية والجسدية"، موضحا ان "تقارير تشير إلى أن الدول التي لا تعترف بهذا الحق تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع التزاماتها الدولية، علاوة على ذلك فإن منع العراقيين الذين لم يؤدوا الخدمة من السفر للخارج يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التنقل، وهو قيد غير متناسب يهدف إلى محاصرة الشباب داخل حدود البلاد كرهائن للمؤسسة العسكرية".وذكر ان "هناك اتجاهاً متزايداً نحو عسكرة المناطق المدنية، حيث تحولت أحياء سكنية في وواسط إلى مخازن للأسلحة وفضاءات للصراع الإقليمي"، لافتا الى ان "تشريع قانون الخدمة الإلزامية سيعمق هذه الظاهرة عبر غرس العقلية العسكرية في نفوس الشباب بدلاً من قيم المواطنة المدنية والحوار".ويرى لحقوق الإنسان أن "إثارة موضوع "خدمة العلم" في هذا التوقيت يهدف إلى صرف الأنظار عن فشل البرلمان في تشريع قوانين حيوية تحمي حقوق الإنسان، مثل قانون مناهضة العنف الأسري، أو احتجاجاً على تمرير تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي جعلت النساء "مواطنات درجة ثانية"، موضحا ان "البرلمان الذي يفشل في حماية الطفولة من الزواج القسري، يسعى الآن لفرض التجنيد القسري على الشباب، في مفارقة تعكس هيمنة العقلية السلطوية والذكورية على العمل التشريعي. كما أن القانون قد يُستخدم كأداة لضرب تشكيلات مسلحة معينة أو تقويتها بناءً على صفقات سياسية، مما يجعل "السيادة الوطنية" مجرد شعار لتمرير مصالح حزبية ضيقة".واكد ان "مساعي تشريع قانون الخدمة الإلزامية تمثل انتكاسة للديمقراطية الناشئة في العراق وتهديداً مباشراً للعقد الاجتماعي بين المواطن والدولة"، مبينا ان "الدولة التي تعجز عن توفير مياه شرب نظيفة أو كهرباء مستقرة أو تعليم حديث، لا تملك الحق الأخلاقي في إجبار مواطنيها على التضحية بسنوات من عمرهم في خدمة مؤسسة عسكرية متهالكة".وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان بالآتي:-سحب مسودة القانون فوراً: يجب على الحكومة والبرلمان التوقف عن السير في إجراءات تشريع هذا القانون، والاعتراف بفشله كحل لمشاكل الشباب والأمن.-إصلاح المنظومة الأمنية الحالية: بدلاً من إضافة أعداد جديدة، يجب التركيز على إصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية وضمان مهنية القوات الحالية وإخضاعها للمحاسبة القانونية وحقوق الإنسان.-الاستثمار في جودة التعليم: تفعيل الإلزامي بدلاً من التجنيد الإلزامي، لانتشال ملايين الأطفال والشباب من دوامة الأمية والجهل.-تحييد المدن عن العسكرة: إخراج مستودعات الأسلحة والمقرات العسكرية من الأحياء السكنية وضمان سلامة المدنيين من تداعيات الصراعات العسكرية.-فتح حوار وطني شامل: لا يمكن تقرير مصير جيل كامل عبر صفقات الغرف المظلمة في البرلمان؛ يجب إشراك منظمات والنقابات والشباب أنفسهم في رسم الرؤية الدفاعية للبلاد.واكد انه "سيواصل مراقبة هذا الملف والضغط لمنع تحويل العراق إلى "دولة ثكنات"، لافتا الى ان "كرامة المواطن وحريته هي الضمانة الوحيدة لاستقرار البلاد وازدهارها، وإن التاريخ أثبت أن الجيوش المبنية على الإكراه تنهار عند أول اختبار حقيقي، بينما تصمد الدول التي تحترم إرادة شعوبها وتستثمر في عقولهم لا في بنادقهم".