حادث مأساوي في قضاء الحسينية.. شاب ينهي حياته من أعلى جسر

إذ أقدم الشاب على رمي نفسه من أعلى أحد الجسور الواقعة ضمن القضاء، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثراً بشدة الإصابة.وسارعت قوة أمنية إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نُقِلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً موسعاً في الحادثة للوقوف على الدوافع والأسباب التي أدت بالشاب إلى اتخاذ هذا القرار، وتدقيق ملابسات الواقعة.