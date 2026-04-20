اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية

وقال الهيئة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "ما يتم تداوله إعلامياً بشأن ما يسمى بـ(سرقة الغيوم) لا يستند الى أي أساس علمي، وهو بعيد عن الواقع".وأردف ان "الأخبار المتداولة في بعض الصفحات بشأن سرقة الغيوم أو التلاعب بالمناخ هي معلومات غير دقيقة"، داعياً المواطنين الى "الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة".يذكر ان احد النواب صرح في لقاء متلفز ان تسرق عبر طائرات خاصة الغيوم فوق بهدف منع سقوط الامطار وحصول الجفاف.