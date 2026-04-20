مجلس الخدمة يطالب بإدراج (٨٣) ألف درجة وظيفية في موازنة ٢٠٢٦

وقال محي ، في بيان، إن المجلس خاطب بشأن تخصيص (٨٣) ألف درجة وظيفية ضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٦، في إطار جهوده المستمرة لمعالجة ملف التعيينات وتلبية احتياجات الشرائح المستحقة من .من جهته، اوضوح عضو المجلس و المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل عبدالزهرة ، أن الدرجات المطلوبة تشمل الخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا لغاية ١/١/٢٠٢٦، وخريجي ، فضلاً عن تخصيص درجات مستقلة لذوي الشهداء، والخريجين القدامى، والأقليات من ضمنهم ابناء الطائفة الكاكائية، والناجيات الايزيديات، والمهندسين.وأشار الغراوي إلى أن استكمل استعداداته الفنية والإدارية لإدارة ملف التعيينات بشكل كامل، من خلال تطوير قواعد البيانات، وتحديث أنظمة التقديم الإلكتروني، لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز.وبيّن الغراوي أن المجلس يعتمد آليات دقيقة تستند إلى معايير الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بعيداً عن أي تدخلات أو اعتبارات غير مهنية، مؤكداً أن عملية توزيع الدرجات الوظيفية ستتم وفق القانوني والنقاط التفاضلية المعتمدة.وأضاف أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات البرلمانية والحكومية ذات العلاقة لضمان حسن توزيع الدرجات الوظيفية على الوزارات والمؤسسات، انسجاماً مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما من شأنه ان يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.وتابع ان المجلس ماضٍ في أداء مهامه الوطنية بمهنية عالية، ويضع على رأس أولوياته تحقيق العدالة الوظيفية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في في القطاع العام.