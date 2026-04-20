الوائلي: منفذ ربيعة يعود ليضخ الدماء بعد 13 عاماً من الإغلاق

وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ انه "برعاية وتوجيه مباشر من رئيس ، شهدت ، صباح اليوم الاثنين، افتتاح منفذ الحدودي مع الجمهورية العربية السورية، بحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية ، ومحافظ ، إلى جانب وفد رسمي رفيع المستوى من الجانب السوري متمثل برئيس للمنافذ والكمارك السورية أحمد بدوي، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة".واضافت ان "الافتتاح جاء بعد استكمال أعمال التأهيل وإعادة الإعمار التي طالت البنى التحتية والمرافق الخدمية، في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الواقع الأمني واستقرار الأوضاع في المناطق الحدودية، فضلاً عن توجه الحكومة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية مع دول الجوار"..وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، خلال مراسم الافتتاح، أن "إعادة تشغيل منفذ ربيعة تمثل إضافة نوعية لمنظومة المنافذ الحدودية في البلاد"، مشيراً إلى أن "المنفذ تم تجهيزه بأحدث أنظمة التفتيش والسيطرة، بما في ذلك أجهزة الفحص بالأشعة (السونار) وأنظمة المراقبة الحديثة، لضمان انسيابية حركة البضائع والمسافرين مع الحفاظ على أعلى مستويات التدقيق والرقابة".وأوضح أن "الهيئة وضعت خطة متكاملة لإدارة العمل في المنفذ، بالتنسيق مع والجوازات والجهات الأمنية وكافة الدوائر الساندة، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل الروتين، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المعتمدة، بما يسهم في مكافحة التهريب وتعزيز الإيرادات غير النفطية"، لافتا إلى أن "افتتاح المنفذ سيسهم بشكل مباشر في دعم الحركة التجارية بين وسوريا، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل الاقتصادي، لاسيما في ما يتعلق بنقل السلع والمواد الأولية، فضلاً عن تسهيل حركة المواطنين وتنشيط قطاع ".من جانبه، أكد محافظ نينوى أن "افتتاح منفذ ربيعة يمثل خطوة استراتيجية مهمة للمحافظة، لما له من دور في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم جهود إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمنفذ".بدوره، عبر الوفد السوري عن ترحيبه بإعادة افتتاح المنفذ، مشيداً "بجهود في إعادة تأهيله، ومؤكداً حرص الجانب السوري على تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".ويعد منفذ ربيعة الحدودي من المنافذ الاستراتيجية المهمة، إذ يربط محافظة نينوى بالأراضي السورية، ومن المؤمل أن يسهم افتتاحه في تخفيف الضغط على المنافذ الأخرى، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الغربية من المحافظة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة ودعم حركة الإعمار والتنمية.كما من المتوقع أن يشهد المنفذ خلال المرحلة المقبلة تصاعداً في حجم التبادل التجاري، في ظل التسهيلات الحكومية والإجراءات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص، بما يعزز من دور العراق كممر تجاري حيوي في المنطقة.