هل هناك امكانية للعراق اعتماد الاستمطار الاصطناعي؟

وقال هيئة الأنواء الجوية، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ان "ملف الاستمطار الصناعي، يعد من المشاريع الكبيرة، وقد طرح برنامج بهذا الشأن من قبل الهيئة عام 2024، وتم تقديمه الى ، ثم الى لمجلس الوزراء، حيث شكلت لجنة من الخبراء لدراسته".وأوضح "تنفيذ مثل هذا البرنامج يتطلب إمكانيات كبيرة، من بينها طائرات خاصة للرصد والاستمطار، وكوادر متخصصة، إضافة الى دعم وفني واسع"، لافتاً الى ان "الدراسة ما زالت لدى الجهات المعنية ولم يتم الشروع بالتنفيذ حتى الان".وتابع ان "بعض الدول التي طبقت تقنيات الاستمطار واجهت تحديات في التحكم بكميات الأمطار، ما يؤكد ان هذا المجال يحتاج الى تخطيط دقيق وخبرة عالية".