القبض على متهمين سرقا مبلغاً مالياً من داخل منزل في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز إجرام الجامعة التابعة لمديرية مكافحة إجرام من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين أقدما على سرقة مبلغ من داخل أحد الدور السكنية ضمن جانب الكرخ".ولفتت الى انه "جاءت هذه العملية بعد ورود بلاغ إلى الجهات المختصة، حيث تحركت المفارز فوراً إلى موقع الحادث، وباشرت بإجراءاتها الميدانية من خلال جمع المعلومات وتحليل المراقبة، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وتعقب تحركاتهم بدقة عالية".واكملت: "بعد فرار المتهمين إلى إحدى المحافظات، واصلت المفارز جهودها الاستخبارية والميدانية، لتتمكن من تحديد مكان تواجدهم وإلقاء القبض عليهم خلال فترة زمنية قياسية".