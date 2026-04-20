السامرائي يتبنى حراكاً لإدراج عقود صلاح الدين وكركوك بموازنة 2026

وقال اعلام العزم في بيان، "تبنّى رئيس تحالف العزم المهندس تحركاً نيابياً وسياسياً لإدراج عقود الموازنة الثلاثية، ولا سيما في وصلاح الدين، ضمن موازنة 2026، في محاولة لإنقاذ آلاف فرص المهددة".

الى ذلك، قال النائب عن تحالف العزم محمد إن "نحو 150 ألف عقد للأعوام (2023–2025) توقفت قانونياً بانتهاء السنة المالية 2025، نتيجة عدم إكمال بعض المحافظات إجراءاتها ضمن المدة المحددة وهي (صلاح الدين وكركوك)، فيما تمكنت محافظات مثل ونينوى والبصرة من المباشرة".



وأوضح أن " أوقفت تمويل العقود غير المكتملة"، محمّلاً الحكومات المحلية المتأخرة مسؤولية التعطّل.



وكشف النعيمي عن "تقديم طلب إلى ، تمت إحالته إلى ، لإعادة إدراج هذه العقود ضمن موازنة عام 2026، بهدف منح فرصة جديدة للمتقدمين في المحافظات المتأخرة".