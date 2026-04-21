الية جديدة لمباشرة العقود في محافظة بغداد

وقال عضو المجلس في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المحافظة أعلنت أواخر عام 2025 أسماء الفائزين بعقودها البالغ عددهم نحو 11 ألف فائز، من أصل 500 ألف متقدم"، مبيناً أن "الأسماء خضعت إلى تدقيق كامل من لجنة مشتركة بين المجلس والمحافظة، قبل رفعها إلى من أجل استحصال التخصيصات اللازمة".وأوضح أن "رواتب الفائزين لم تطلق حتى الآن على الرغم من إدراجها ضمن الموازنة الثلاثية الاتحادية"، لافتاً إلى أن "المتقدمين قدموا طلباً إلى المحافظة يتضمن إصدار الأوامر الإدارية وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم المباشرة في دوائرهم التي وزعوا عليها، على أن تُصرف مستحقاتهم المالية لاحقاً بأثر رجعي".وذكر أن "الطلب لا يزال قيد الدراسة حتى الآن ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه".ونوه الخزاعي بأن "التخصيصات المالية مرصودة بالكامل، إلا إن إطلاقها لا يزال قيد التنسيق بين الحكومة المحلية ووزارة المالية"، مؤكداً "حرص الجهات المعنية على ضمان مباشرة الفائزين وعدم حرمانهم من هذا ، فضلاً عن مراعاة العدالة في توزيعهم والتي نوه إلى أنها تتم وفقاً لاحتياجات الوحدات الإدارية وبشفافية عالية".من جانبه، ذكر مستشار المحافظة أحمد المياحي أن "المحافظة تدرس أيضاً إمكانية الاستفادة من بقية المتقدمين الذين لم يحالفهم ، من خلال زجِّهم في مشاريعها الخدمية، لاسيما في قطاعات الماء والمجاري والبنى التحتية، نظراً لحاجة هذه المشاريع إلى ملاكات فنية وإدارية وهندسية".وأشار في الشأن ذاته، إلى أن "التوجه المذكور يجري بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشاريع، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لهم، إلى حين فتح باب التعيينات ضمن موازنات البلاد المقبلة".