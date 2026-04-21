بغداد
تحطم طائرة في موقف سيارات جنوبي كاليفورنيا
الية جديدة لمباشرة العقود في محافظة بغداد
محليات
2026-04-21 | 01:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
235 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
كشف
مجلس محافظة بغداد
، اليوم الثلاثاء، عن مقترح يتضمن مباشرة الفائزين بعقود المحافظة في دوائرهم، لحين إطلاق رواتبهم من قبل
وزارة المالية
، في خطوة تهدف إلى عدم تعطيل التحاقهم بالوظائف على الرغم من تأخر التخصيصات المالية.
وقال عضو المجلس
حسين فؤاد
الخزاعي
في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المحافظة أعلنت أواخر عام 2025 أسماء الفائزين بعقودها البالغ عددهم نحو 11 ألف فائز، من أصل 500 ألف متقدم"، مبيناً أن "الأسماء خضعت إلى تدقيق كامل من لجنة مشتركة بين المجلس والمحافظة، قبل رفعها إلى
وزارة المالية
من أجل استحصال التخصيصات اللازمة".
وأوضح أن "رواتب الفائزين لم تطلق حتى الآن على الرغم من إدراجها ضمن الموازنة الثلاثية الاتحادية"، لافتاً إلى أن "المتقدمين قدموا طلباً إلى المحافظة يتضمن إصدار الأوامر الإدارية وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم المباشرة في دوائرهم التي وزعوا عليها، على أن تُصرف مستحقاتهم المالية لاحقاً بأثر رجعي".
وذكر أن "الطلب لا يزال قيد الدراسة حتى الآن ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه".
ونوه الخزاعي بأن "التخصيصات المالية مرصودة بالكامل، إلا إن إطلاقها لا يزال قيد التنسيق بين الحكومة المحلية ووزارة المالية"، مؤكداً "حرص الجهات المعنية على ضمان مباشرة الفائزين وعدم حرمانهم من هذا
الاستحقاق
، فضلاً عن مراعاة العدالة في توزيعهم والتي نوه إلى أنها تتم وفقاً لاحتياجات الوحدات الإدارية وبشفافية عالية".
من جانبه، ذكر مستشار المحافظة أحمد المياحي أن "المحافظة تدرس أيضاً إمكانية الاستفادة من بقية المتقدمين الذين لم يحالفهم
القبول
، من خلال زجِّهم في مشاريعها الخدمية، لاسيما في قطاعات الماء والمجاري والبنى التحتية، نظراً لحاجة هذه المشاريع إلى ملاكات فنية وإدارية وهندسية".
وأشار في الشأن ذاته، إلى أن "التوجه المذكور يجري بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشاريع، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لهم، إلى حين فتح باب التعيينات ضمن موازنات البلاد المقبلة".
مقالات ذات صلة
مصادر إيرانية: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع ترامب
07:59 | 2026-03-23
المباشرة بقطع طريق رئيسي جديد وسط بغداد
06:26 | 2026-04-04
دعوة عراقية لإعادة فتح خطِّ الطيران المباشر بين بغداد وفيينا
09:59 | 2026-02-14
اعتقال سائق تكتك تهجم على القوات الامنية اثناء بث مباشر في بغداد
09:04 | 2026-02-13
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية
07:47 | 2026-04-20
محليات
47.64%
07:47 | 2026-04-20
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية
07:47 | 2026-04-20
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
13:05 | 2026-04-19
محليات
20.56%
13:05 | 2026-04-19
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
13:05 | 2026-04-19
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
15:21 | 2026-04-19
رياضة
20.45%
15:21 | 2026-04-19
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
15:21 | 2026-04-19
اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق
01:58 | 2026-04-20
محليات
11.35%
01:58 | 2026-04-20
اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق
01:58 | 2026-04-20
المزيد
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
14:00 | 2026-04-20
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
11:00 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-21
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
عشرين
رئيس الوزراء الداخل منقسم… وقرار سياسي يُملى من الخارج - عشرين م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:00 | 2026-04-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-04-2026 | 2026
13:30 | 2026-04-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
Live Talk
الزراعة العراقية بين الفرص الضائعة والتحديات المستمرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٧ | 2026
11:00 | 2026-04-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
المباشرة بإجراءات تسجيل ثلاث فئات من السيارات المخالفة وفق القرار الجديد
03:36 | 2026-04-21
تحرك لتحسين الكهرباء بالصيف
02:12 | 2026-04-21
استراحة للامطار والغبار في العراق.. العودة نهاية الأسبوع
01:35 | 2026-04-21
السامرائي يتبنى حراكاً لإدراج عقود صلاح الدين وكركوك بموازنة 2026
14:11 | 2026-04-20
القبض على متهمين سرقا مبلغاً مالياً من داخل منزل في بغداد
12:26 | 2026-04-20
هل هناك امكانية للعراق اعتماد الاستمطار الاصطناعي؟
12:19 | 2026-04-20
