استراحة للامطار والغبار في العراق.. العودة نهاية الأسبوع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع محافظات ، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".واضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى والشمالية وقليلاً في "، مشيرة إلى أن "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في مناطق متفرقة من البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل عن اليوم السابق في عموم البلاد".