تحرك لتحسين الكهرباء بالصيف

وقالت عضو اللجنة، لقمان ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعة ، إن "اللجنة ناقشت حلولاً عاجلة لمعالجة نقص التيار الكهربائي في فصل الصيف أبرزها إلزام وزارة الكهرباء بإكمال الصيانات الدورية للمحطات قبل دخول شهر حزيران لضمان استقرار الإنتاج عند حاجز 26-27 ألف ميغاواط، وتفعيل اتفاقية مقايضة النفط الأسود العراقي بالغاز الإيراني لضمان استمرارية التدفق بعيداً عن تعقيدات التحويلات المالية، والضغط باتجاه تسريع الربط مع دول الجوار ومشاريع الطاقة الشمسية لكسر الاحتكار في ملف الوقود".وأعربت الساعدي عن أسفها "للاعتماد الكلي على الغاز المستورد"، مشيرةً إلى أن "التحديات الحالية تكمن بنقص الامدادات، إذ أن الجانب الإيراني يقلل الامدادات دورياً لأغراض الصيانة أو بسبب الديون، مما يؤدي لفقدان آلاف الميغاواط".وتابعت الساعدي، أن "التركيز يجري حالياً على رفع إنتاج الغاز المصاحب (مشروع توتال) لتقليل الاعتماد على المستورد، لكن ثمار هذه المشاريع تحتاج بعض الوقت لتظهر بشكل كامل"، مشيرة إلى أن "اللجنة تراقب بدقة تخصيصات الموازنة لقطاع الكهرباء لضمان صرفها في مشاريع فك الاختناقات في عموم ".واكدت "لن نسمح بأن يكون الصيف عبئاً إضافياً على المواطن بسبب سوء الإدارة".