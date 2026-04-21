حقيقة إلغاء عقود 150 ألف درجة وظيفية: الإجراء يخص كركوك فقط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "ما يُشاع حول هذا الأمر يخص حصراً عقود ؛ بسبب عدم إرسال المحافظة للجداول والبيانات التي طلبتها دائرة الموازنة في وقت سابق".وأضافت، أن "الوزارة وجهت خطاباً رسمياً إلى محافظة لغرض التأكد من ماهية العقود البالغ عددها (7304) متعاقداً، مع ضرورة توضيح السند القانوني لتعيينهم، وتزويد "المالية" بكافة الأوامر الإدارية الخاصة بالتعيين والمباشرة، لضمان مطابقتها للقانون والضوابط المعمول بها".وجددت الوزارة" تأكيد التزامها بإتمام الإجراءات المتعلقة بالعقود كافة فور استكمال البيانات القانونية المطلوبة"، داعيةً المواطنين إلى "عدم الانسياق خلف "الإشاعات" واعتماد الأخبار من المنصات الرسمية التابعة للوزارة حصراً".