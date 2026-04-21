برمجة الكهرباء مستمرة في الصيف.. الانتاج 30 ألف ميغاواط والحاجة 60 الف ميغاواط

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته : إن "وضع المنظومة الحالي يشهد استقراراً جيداً بمحطاتها وخطوطها الناقلة، وحتى شبكات التوزيع وساعات تجهيز الكهرباء"، لافتاً إلى أن "هنالك سيطرة على الأحمال، لأن هنالك اعتدالاً بدرجات الحرارة مما أتاح وبشكل كبير للسيطرة على الأحمال".وأضاف أن "هنالك خطة مبكرة نفذتها الكهرباء لتهيئة واستعداد محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، لتواكب ذروة الأحمال الصيفية، فكما هناك فوارق بدخولنا الى ذروة الأحمال الصيفية ستكون هنالك فوارق ما بين الإنتاج المتحقق وما بين الحمل المطلوب"، مبيناً أن "الحمل الصيفي يتوقع أن يكون من 55 ألف ميكاواط الى 60 ألف ميكاواط".وأوضح موسى أن "قدرة المحطات الحالية لا تستطيع إنتاج هذا الرقم من الكهرباء، فستكون المنظومة ومحطاتها جاهزة لأن تعمل بطاقتها الكاملة التي ستصل الى 30 ألف ميكاواط والتي لن تغطي حاجة ذروة الأحمال الصيفية لعموم محافظات ، وعليه سيكون هنالك تفاوت بساعات تجهيز الكهرباء، كما ستكون هنالك برمجة".وأشار إلى أن "الوزارة ووفق توجيهات الحكومة باشرت العمل بمشاريع بناء البنى التحتية وتدعيم قدرات المنظومة بمشاريع من شأنها أن تضيف طاقات توليدية جديدة، ولكن للآن لم يتم إنجازها، وفي حال إكمالها ستعزز المنظومة بطاقات توليدية إضافية ستسد العجز"، لافتاً إلى أن "الإنتاج المتحقق وخطة الوزارة البالغة 30 ألف ميكاواط لن تسد الحاجة، فستظل جميع المحافظات ذات إنتاج غير كامل لا يغطي الحاجة، مما سيكون التجهيز منقوصاً، وستكون البرمجة حاضرة".وتابع موسى أن "ساعات التجهيز تختلف من محافظة الى أخرى، ومن منطقة الى أخرى داخل المحافظة الواحدة، فهنالك محافظات لديها استثناءات، وهنالك بنى تحتية ومواقع حيوية في بعض المحافظات مستثناة من القطع كمحطات الماء والمجاري والمستشفيات، موضحاً أن "الوزارة عملت على أن يكون الصيف مستقر التجهيز، إذ أن استمرار التجهيز موجود، ولكن الاستقرار صعب، وهو ما تعمل عليه الوزارة".وأكد أن "الوزارة حريصة على أن لا تكون هناك انقطاعات بساعات التجهيز، وإنما تكون مجهزة على نحو مستقر لن يتخللها انقطاعات كبيرة تؤدي الى تذبذب الكهرباء ما بين فترات البرمجة"، مشيراً إلى أن "حاجتنا الى الوقود ضرورية فتجهيز الـ 30 ألف ميكاواط يكون مع توفر الوقود والغاز سواء كان مستورداً أو وطنياً".