بالصور.. افتتاح اطول جسر في العراق فوق بحيرة حمرين: قرابة 8 كيلو متر

ويضم المشروع بنية هندسية متقدمة تتكون من 376 ركيزة وعمودا، اضافة الى 125 فضاء، ما يعكس حجم الجهد الفني والانشائي المبذول في تنفيذه.يمثل هذا الجسر انجازا استراتيجيا مهما، كونه يشكل حلقة وصل حيوية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والوسطى في ، الامر الذي يسهم في تحسين حركة النقل وتقليل زمن التنقل بشكل ملحوظ.كما يعد ممرا رئيسيا لدعم التبادل التجاري، خاصة مع عبر منفذ المنذرية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويفتح افاقا جديدة للتجارة الاقليمية.ويكتسب المشروع اهمية اضافية كونه بديلا مستداما للطريق القديم الذي كان يتعرض للغمر بمياه البحيرة، مما كان يعيق حركة السير ويؤثر سلبا على انسيابية النقل.وبذلك، يوفر الجسر الجديد حلا دائما يضمن استمرارية الحركة حتى في الظروف البيئية الصعبة.