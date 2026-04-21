يتفق على بيع هاتف ويسرق اموال المشترين.. القبض على "نصاب" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز نجدة من إلقاء القبض على متهم أقدم على جريمة نصب واحتيال عبر صفحات البيع والشراء في مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً بيع الهواتف للإيقاع بالضحايا وسرقة أموالهم، وذلك ضمن منطقة السيدية".وتابعت: "جاءت العملية بعد مراجعة أحد المواطنين إلى دوريات النجدة، مُخبراً بتعرضه قبل أيام لعملية سرقة مبلغ قدره (7) ملايين دينار عراقي من قبل شخص يستقل دراجة نارية، عقب الاتفاق معه على شراء هاتف عبر إحدى الصفحات الإلكترونية، حيث لاذ المتهم بالفرار بعد استلام المبلغ، وتم تسجيل دعوى أصولية في المختص".ولفتت الى انه "في وقت لاحق، "تمكن المشتكي من إعادة التواصل مع المتهم واستدراجه إلى نفس المنطقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مفارز النجدة ونصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض عليه حال وصوله إلى المكان وهو يستقل دراجة نارية بدون لوحات تسجيلية".واكملت: "بعد إجراء التفتيش، عُثر بحوزته على آلة حادة (سكين)، كما اعترف صراحةً بقيامه بعملية السرقة السابقة ومحاولته تنفيذ جريمة أخرى بذات الأسلوب"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتسليمه مع المضبوطات إلى مركز الشرطة المختص لإكمال التحقيقات وفق القانون".