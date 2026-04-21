مصرف حكومي يوجه باستقبال طلبات الحجاج لشراء الدولار.. اليكم اماكن الصرف والمبالغ المستحقة

وذكر المصرف في بيان ورد لـ ، انه "وجه عدداً من فروعه في والمحافظات بالمباشرة باستقبال طلبات حجاج بيت الله الحرام الراغبين بشراء الدولار، بواقع 2000 دولار لكل حاج وبالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة لتسهيل حصول الحجاج على العملة الأجنبية".وأوضح المصرف أن "الفروع المخصصة في جانب تشمل: (الدورة، الجوادين، أبي غريب، ، ، الكرخ، الشعلة، ، المأمون)".وتابع: "أما الفروع المخصصة في جانب فهي: (راغبة خاتون، ثورة العشرين، الطالبية، ، السوق التجاري، الإمام ، ".واكمل: "وفي المحافظات تشمل( فرع ، واحد حزيران، ، ، ، ، الروضة)".وأكد المصرف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم أفضل لحجاج بيت الله الحرام، من خلال تهيئة الفروع المعنية وتبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة الإنجاز وانسيابية العمل".