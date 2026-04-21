مصرف حكومي يوجه باستقبال طلبات الحجاج لشراء الدولار.. اليكم اماكن الصرف والمبالغ المستحقة
محليات
2026-04-21 | 13:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
315 شوهد
وجه
مصرف الرشيد
، اليوم الثلاثاء، فروعه باستقبال طلبات الحجاج لشراء الدولار.
وذكر المصرف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "وجه
مصرف الرشيد
عدداً من فروعه في
بغداد
والمحافظات بالمباشرة باستقبال طلبات حجاج بيت الله الحرام الراغبين بشراء الدولار، بواقع 2000 دولار لكل حاج وبالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة لتسهيل حصول الحجاج على العملة الأجنبية".
وأوضح المصرف أن "الفروع المخصصة في جانب
الكرخ
تشمل: (الدورة، الجوادين، أبي غريب،
البياع
،
المحمودية
، الكرخ، الشعلة،
اليرموك
، المأمون)".
وتابع: "أما الفروع المخصصة في جانب
الرصافة
فهي: (راغبة خاتون، ثورة العشرين، الطالبية،
الشورجة
، السوق التجاري، الإمام
الاعظم
،
وزارة المالية
".
واكمل: "وفي المحافظات تشمل( فرع
الموصل
، واحد حزيران،
الرمادي
،
الحلة
،
الديوانية
،
شارع الثورة
، الروضة)".
وأكد المصرف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم أفضل
الخدمات المصرفية
لحجاج بيت الله الحرام، من خلال تهيئة الفروع المعنية وتبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة الإنجاز وانسيابية العمل".
