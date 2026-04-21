السامرائي يؤكد أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات

أكد رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتب تحالف العزم بمدينة ، كتلة أبناء ، حيث جرى بحث عدد من القضايا التي تهم المحافظة وواقعها الخدمي والإداري".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التنسيق بين ممثلي المحافظة، والعمل المشترك لمعالجة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التأكيد على دعم الجهود التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار".