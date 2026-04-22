اجواء شتوية لا ترضى بالرحيل رغم ارتفاع الحرارة.. حالة مطرية حتى الاحد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع فرص لتساقط زخات مطر رعدية في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الشمالية والجنوبية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية الى 30 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد تزداد شدتها ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".وبينت أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".