مأساة في الجادرية.. وفاة امرأة بعد سقوطها من برج جامعة بغداد

وأفاد مصدر أمني وشهود عيان للسومرية نيوز، بسقوط امرأة من طوابق عليا في برج الجامعة، مما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بشدة الارتطام.وحتى لحظة تحرير الخبر، لم تتضح هوية الضحية وما إذا كانت من طالبات الجامعة أم من الملاكات الوظيفية العاملة فيها، إذ تجري السلطات المختصة مطابقةً للبيانات للتعرف عليها.وطوقت قوة أمنية مكان الحادث فور وقوعه، ونُقِلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية بجمع المعلومات وإجراء المعاينات الأولية.كما فتحت السلطات الأمنية، بالتعاون مع أمن الجامعة، تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها، وما إذا كانت الواقعة "حالة انتحار" أم "حادثاً عرضياً"، أم أن هناك شبهة جنائية تقف وراء الحادث.من جانبها، لم تصدر رئاسة حتى الآن بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الواقعة أو يحدد هوية الضحية، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأولية.