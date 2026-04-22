آميدي يدعو الإطار التنسيقي إلى تسمية مرشح رئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية
المزيد
الدفاع المدني في أربيل يسيطر على حريق بمصفاة نفط على طريق "كوير"
محليات
2026-04-22 | 07:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
في
محافظة أربيل
، اليوم الاربعاء، عن تمكن فرقها من السيطرة التامة على حريق اندلع في إحدى مصافي النفط الواقعة على طريق كوير، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
وفي تصريح صحفي لوسائل الإعلام، قال المتحدث باسم
مديرية الدفاع المدني
في
أربيل
شاخوان سعید: "تلقينا بلاغاً عن اندلاع حريق في إحدى
المصافي
على طريق كوير. وعلى الفور، توجهت ست فرق إطفاء إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل في غضون أقل من نصف ساعة".
وأكد المتحدث أن "الحريق لم يُسفر عن أي خسائر في الأرواح، سواء بين منتسبي فرق الدفاع المدني أو العاملين في المصفاة"، موضحاً أن "الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية، حيث لم يحتوي الخزان المحترق على كميات كبيرة من الوقود أو المواد القابلة للاشتعال كالبنزين، بل كان يحتوي على مادة القير (الزفت)، وهو ما ساهم في عدم توسع رقعة الحريق".
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول إجراءات السلامة المتبعة، أشار المتحدث إلى أن المديرية تقوم بشكل دوري بإجراء كشوفات ميدانية على كافة المصافي والمصانع ومحطات الوقود في أربيل. وأضاف: "العديد من هذه المصافي غير مرخصة للعمل، ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
وشدد المتحدث على التزام المديرية بخططها السنوية لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، قائلاً: "كما هو الحال في كل عام، لدينا خطط استباقية لمواجهة حرائق الصيف، سواء في الأماكن العامة، أو المزارع، أو المناطق الجبلية والساحات. فرقنا في حالة تأهب دائم على مدار الساعة".
وختم المتحدث تصريحه بدعوة أصحاب المصانع والمؤسسات إلى الالتزام بشروط السلامة المهنية، وتوفير معدات الإطفاء الأولية للحد من الأضرار في حال وقوع حوادث مماثلة، مطالباً المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حريق من خلال الاتصال بالرقمين المجانيين لفرق الدفاع المدني (115 و125) لضمان الاستجابة الفورية.
مقالات ذات صلة
الدفاع المدني يعلن إخماد حريق مصفى بيجي بالكامل
15:07 | 2026-02-09
للمرة الثانية.. حريق في مصفاة ميناء الأحمدي
02:35 | 2026-03-20
السعودية تعلن السيطرة على حريق في مصفاة رأس تنورة وإيقاف بعض الوحدات التشغيلية
05:29 | 2026-03-02
فرق الدفاع المدني تكافح حريقا وسط بغداد
01:43 | 2026-04-05
بالصور.. افتتاح اطول جسر في العراق فوق بحيرة حمرين: قرابة 8 كيلو متر
محليات
10:04 | 2026-04-21
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
منوعات
05:22 | 2026-04-22
نحو الارتفاع .. تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
03:44 | 2026-04-22
مأساة في الجادرية.. وفاة امرأة بعد سقوطها من برج جامعة بغداد
محليات
05:16 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
عشرين
الوقت ينفد داخل الإطار… إما رئيس وزراء أو أزمة دستورية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-21
Live Talk
انتحال الشخصية بين النص القانوني والتطبيق العملي في العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
